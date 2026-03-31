Festività pasquali divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate

Durante le festività pasquali, è stato disposto un divieto di esposizione di capretti e altri animali nelle vetrine dei negozi di carne, in particolare se non sono mantenuti a temperature refrigerate. La norma mira a regolamentare la presentazione degli animali vivi e macellati, garantendo che non vengano esposti in condizioni non idonee o potenzialmente dannose per la loro salute. La disposizione entra in vigore in vista delle celebrazioni pasquali.

Tempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. È questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su impulso dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta, alle ASL. In vista delle festività pasquali, scattano così controlli serrati su tutto il territorio regionale per verificare il rispetto delle norme sull’esposizione di prodotti di origine animale nelle macellerie. “ La disposizione rappresenta un indirizzo operativo dell’Assessorato e – ricorda l’assessora Fiorella Zabatta – richiama il. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate Articoli correlati Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasqualiIl programma dei lavori per la realizzazione della tramvia prosegue, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto, rende noto... Le festività pasquali si confermano uno dei momenti più attesi dagli italiani per concedersi qualche giorno di viaggioBagagli pronti anche se rispetto al passato, le scelte delle destinazioni risultano sempre più influenzate non solo dal desiderio di evasione, ma... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasquali; Pasqua in Europa 2026: Quali restrizioni sono in vigore nei diversi paesi e cosa devono sapere i viaggiatori; Viabilità: Cantieri verso la conclusione, al Lido ztl sperimentale da maggio; Divieti mezzi pesanti aprile 2026 in Italia e in Europa: calendario Pasqua e Ponti. Pasqua, scattano i divieti di sbarco di autoveicoli a Ischia e ProcidaRestano esclusi i veicoli istituzionali, quelli adibiti al trasporto merci, i minibus turistici e i mezzi dei proprietari di abitazioni muniti di contrassegno ... napoli.repubblica.it Festività pasquali, visita del vescovo in questura e municipio x.com Spiagge pulite per le festività pasquali. Rieco fissa per il 2 aprile il ritiro del materiale spiaggiato, raccolto dai balneatori. Come ogni anno, Rieco, gestore del servizio di igiene urbana, garantisce passaggi periodici di raccolta dei rifiuti spiaggiati provenienti dall facebook