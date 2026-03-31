Festività pasquali divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate

Da anteprima24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, è stato disposto un divieto di esposizione di capretti e altri animali nelle vetrine dei negozi di carne, in particolare se non sono mantenuti a temperature refrigerate. La norma mira a regolamentare la presentazione degli animali vivi e macellati, garantendo che non vengano esposti in condizioni non idonee o potenzialmente dannose per la loro salute. La disposizione entra in vigore in vista delle celebrazioni pasquali.

Tempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie.  È questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia, su impulso dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta, alle ASL. In vista delle festività pasquali, scattano così controlli serrati su tutto il territorio regionale per verificare il rispetto delle norme sull’esposizione di prodotti di origine animale nelle macellerie.   “ La disposizione rappresenta un indirizzo operativo dell’Assessorato e – ricorda l’assessora Fiorella Zabatta – richiama il. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

festivit224 pasquali divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate
© Anteprima24.it - Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate

Articoli correlati

Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasqualiIl programma dei lavori per la realizzazione della tramvia prosegue, anche durante le feste pasquali, con alcuni cambiamenti d’assetto, rende noto...

Le festività pasquali si confermano uno dei momenti più attesi dagli italiani per concedersi qualche giorno di viaggioBagagli pronti anche se rispetto al passato, le scelte delle destinazioni risultano sempre più influenzate non solo dal desiderio di evasione, ma...

Aggiornamenti e notizie

Discussioni sull' argomento Cantieri tram: il piano dei lavori per le festività pasquali; Pasqua in Europa 2026: Quali restrizioni sono in vigore nei diversi paesi e cosa devono sapere i viaggiatori; Viabilità: Cantieri verso la conclusione, al Lido ztl sperimentale da maggio; Divieti mezzi pesanti aprile 2026 in Italia e in Europa: calendario Pasqua e Ponti.

festività pasquali divieto diPasqua, scattano i divieti di sbarco di autoveicoli a Ischia e ProcidaRestano esclusi i veicoli istituzionali, quelli adibiti al trasporto merci, i minibus turistici e i mezzi dei proprietari di abitazioni muniti di contrassegno ... napoli.repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.