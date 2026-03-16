Pasqua 2026 quando chiudono le scuole Il calendario ufficiale delle vacanze | le date regione per regione

Per Pasqua 2026, le scuole italiane chiuderanno in date diverse a seconda delle regioni. Il calendario ufficiale delle vacanze scolastiche indica le specifiche chiusure regionali, mentre le date di inizio e fine delle vacanze pasquali variano da nord a sud. La primavera segna il momento in cui molte istituzioni educative si fermano per consentire agli studenti di riposarsi prima delle ultime fasi dell’anno scolastico.

Con l’arrivo della primavera, le scuole italiane si preparano ad accogliere il primo vero periodo di pausa dell’anno accademico. Quest’anno la Pasqua cade domenica 5 aprile 2026, e milioni di studenti e famiglie stanno già programmando qualche giorno di riposo, tra viaggi, gite fuori porta o pranzi in famiglia. L’occasione rappresenta il primo break prolungato dopo mesi di lezioni, e per chi vuole organizzarsi al meglio, conoscere le date esatte delle vacanze diventa fondamentale. Nonostante ogni Regione goda di autonomia nella gestione del calendario scolastico, il quadro generale mostra una certa uniformità. Nella maggior parte delle scuole italiane, le lezioni saranno sospese da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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