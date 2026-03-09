Il ministero dell’università e della ricerca ha destinato 4,6 milioni di euro agli atenei toscani per l'assunzione di nuovi ricercatori. La somma verrà distribuita tra le università della regione per finanziare nuove assunzioni nel settore della ricerca. La decisione riguarda esclusivamente le istituzioni toscane e mira a rafforzare i progetti di ricerca in corso.

FIRENZE – Il ministero dell’università e della Rrcerca ha stanziato 4,6 milioni di euro per gli atenei toscani, destinati all’assunzione di nuovi ricercatori. Il finanziamento è previsto dal decreto firmato dal ministro Anna Maria Bernini nell’ambito del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca introdotto con la Legge di Bilancio 2026. L’obiettivo del provvedimento è rafforzare il sistema universitario italiano e consolidare le competenze sviluppate negli ultimi anni nell’ambito dei progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Una parte significativa delle nuove assunzioni riguarderà infatti ricercatori che hanno lavorato proprio nei programmi finanziati dal piano europeo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Atenei toscani, 4,6 milioni dal ministero per nuovi ricercatori

