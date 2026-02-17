come chiedere un rimborso su paypal e come funzionano i pagamenti in 3 6 12 e 24 rate

PayPal ha annunciato nuove procedure per richiedere rimborsi, dopo che molti utenti si sono lamentati di acquisti sbagliati o non consegnati. Ogni giorno, milioni di clienti usano questa piattaforma per comprare online, ma non sempre tutto va come previsto. Recentemente, alcune transazioni sono state dubbi per la possibilità di ottenere un rimborso rapido, soprattutto quando si sceglie di pagare a rate in 3, 6, 12 o 24 mesi.

PayPal è uno de i metodi di pagamento più usati al mondo. Milioni di persone lo scelgono infatti ogni giorno per inviare denaro, fare acquisti online e gestire i pagamenti in modo semplice e sicuro. Proprio perché è così diffuso, può succedere che si debba chiedere un rimborso, ad esempio quando un acquisto non soddisfa le aspettative oppure ci sono problemi con il prodotto ricevuto. Ecco dunque come funziona il rimborso, come usare l’opzione “ Paga in 3 rate ” o i p agamenti a rate più lunghi fino a 24 mesi e come gestire tutto anche da smartphone mediante app o browser mobile. Come ottenere un rimborso su PayPal?. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

PayPal chiude il quarto trimestre del 2025 con un utile netto di 1,44 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 1,12 miliardi dello stesso periodo dell’anno prima.

