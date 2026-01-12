Bcp accelera sull’innovazione partnership strategica con Nexi nel business del merchant acquiring

Banca di Credito Popolare amplia il proprio percorso di innovazione attraverso una partnership strategica con Nexi, leader europea nel settore PayTech. Questo accordo rafforza l’impegno di BCP nel settore del merchant acquiring, puntando a offrire soluzioni più efficienti e innovative ai propri clienti. La collaborazione di lungo termine con Nexi rappresenta un passo importante nella crescita e nell’evoluzione dei servizi bancari e di pagamento.

Banca di Credito Popolare rafforza il proprio percorso di innovazione siglando una partnership strategica di lungo periodo con Nexi, PayTech italiana leader in Europa, nel business del merchant acquiring. L’operazione, conclusa a fine dicembre 2025 dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, riguarda il conferimento a Nexi Payments del ramo d’azienda di merchant acquiring di Bcp. Il perimetro comprende circa 4.700 terminali POS attivi presso 3.400 esercenti. Grazie all’accordo, Bcp potrà collocare attraverso la propria rete distributiva i prodotti e le soluzioni di incasso di Nexi, con l’obiettivo di potenziare ed evolvere i servizi di accettazione dei pagamenti digitali, sia per i punti vendita fisici del territorio sia per i merchant online. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Partnership strategica tra FBK e Krateo per l’innovazione nel cloud e nell’Intelligenza artificiale Leggi anche: Fae Tecnhology, partnership strategica con Digiprocess per l’espansione nel mercato iberico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Formazione, investimenti, big tech e visti H-1B: il paese accelera sull’AI puntando sull’adozione di massa. Ma la scommessa è ancora aperta - facebook.com facebook Formazione, investimenti, big tech e visti H-1B: il paese accelera sull’AI puntando sull’adozione di massa. Ma la scommessa è ancora aperta x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.