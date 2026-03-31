Il Comune ha aperto una procedura di selezione pubblica per la nomina dei rappresentanti nelle Farmacie Comunali di Modena Spa e nella fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale (SIPL). Le candidature o autocandidature devono essere presentate entro le ore 13 di giovedì 30 aprile. La procedura riguarda le persone interessate a ricoprire ruoli di rappresentanza in queste due realtà.

Le proposte entro le ore 13 di giovedì 30 aprile. Le nomine riguardano il presidente del CdA delle “Farmacie comunali di Modena Spa” e un membro del CdA della fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” Nello specifico, i due avvisi pubblicati riguardano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle "Farmacie Comunali" e di un componente del Consiglio di amministrazione della fondazione Sipl. In entrambi i casi l'incarico durerà per tre esercizi. Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Partecipate, il Comune selezione i nomi per Farmacie Comunali e SILP

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