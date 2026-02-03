Niente medicinali israeliani nelle farmacie comunali | scoppia la polemica e il Comune precisa

La decisione di non vendere medicinali israeliani nelle farmacie comunali di Monza scatena polemiche. La mozione presentata da LabMonza, approvata in consiglio comunale, ha portato subito reazioni. Il Comune ha chiarito di non aver intenzione di introdurre prodotti provenienti da Israele, suscitando critiche e dibattiti tra cittadini e politici. La questione si accende con commenti che dividono opinioni e fanno discutere sulla scelta di boicottare alcuni medicinali.

Il polverone era già stato sollevato ieri sera, in consiglio comunale, quando era passata la mozione firmata LabMonza per boicottare i medicinali israeliani dalle farmacie comunali monzesi. Nella mattinata di martedì 3 febbraio molti politici hanno gridato allo scandalo, per la scelta.

