Farmacie comunali il trienno 2026-28 fa ben sperare | più guadagni e welfare e un tesoretto per il Comune

Il bilancio di previsione 2026-28 delle Farmacie Comunali di Perugia mostra segnali positivi. Con 11 sedi e una gestione che si estende anche a Corciano, Torgiano, Magione e Città della Pieve, l’obiettivo è aumentare i guadagni e rafforzare il welfare locale. Si prevede un tesoretto che potrebbe portare benefici concreti ai cittadini, soprattutto a quelli con reddito più basso, grazie ai servizi gratuiti e calmierati che le farmacie continuano a offrire.

Le 11 sedi di perugine oltre che la gestione in altri comuni confermano standard di qualità e zero ricorsi a mutui per finanziare tutta la macchina. Approvato il bilancio di previsione di Afas per i prossimi anni. I dati più importanti In sintesi, dopo l'approvazione del consuntivo in consiglio comunale: una previsione di utili in crescita (seppur lieve: 0,51 +), confermata la pianta organica (126 dipendenti, non si escludono contratti di sostituzione o nuovi ma sempre a tempo determinato), nessun ricorso a mutui esterni per finanziare l'intera e complessa macchina aziendale, e un piano di investimenti per ammodernare le attività commerciali (l'urgenza è la farmacia di Pila) e gli uffici amministrativi (167mila euro).

