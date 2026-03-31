Parolin all’ambasciatore di Israele | rammarico per episodio al Santo Sepolcro

Il cardinale ha espresso rammarico all’ambasciatore di Israele per un episodio avvenuto durante la Domenica delle Palme, due giorni fa, al Santo Sepolcro. L’incidente ha coinvolto alcune persone e ha suscitato reazioni ufficiali. La Chiesa ha comunicato di aver preso atto dell’accaduto e di aver espresso dispiacere all’ambasciatore israeliano. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’episodio è stata resa nota.

Dopo lo spiacevole episodio di due giorni fa, Domenica delle Palme, che ha coinvolto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, ai quali la polizia israeliana ha impedito l’accesso alla Basilica del Santo Sepolcro il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano ha incontrato l’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede. “Durante la conversazione – si legge nella nota della Sala Stampa della Santa Sede – si è espresso rammarico per l’accaduto, in merito al quale sono stati offerti chiarimenti, e si è preso atto dell’intesa raggiunta tra il Patriarcato Latino di Gerusalemme e le Autorità locali circa la partecipazione alle liturgie del Triduo Santo presso la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme”. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Parolin all’ambasciatore di Israele: rammarico per episodio al Santo Sepolcro Articoli correlati A Pizzaballa “accesso pieno e immediato” al Santo Sepolcro. Dietrofront di IsraeleSul divieto imposto anche al Patriarca latino di Gerusalemme di celebrare la messa nel giorno della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo... Israele apre a un piano per consentire l'accesso al Santo SepolcroLe autorità israeliane stanno predisponendo un piano per consentire agli esponenti religiosi di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro "nei prossimi... Parolin all'ambasciatore di Israele: rammarico per episodio al Santo Sepolcro Aggiornamenti e notizie su Santo Sepolcro Temi più discussi: Parolin all'ambasciatore di Israele: rammarico per l'episodio al Santo Sepolcro; Santa Sede: card. Parolin convoca l’ambasciatore israeliano dopo il blocco al Santo Sepolcro. Espresso rammarico per l’accaduto; Parolin all’ambasciatore di Israele: Rammarico per l’episodio al Santo Sepolcro. Garantire a tutti libertà di culto; Santo Sepolcro, Parolin vede ambasciatore Israele presso Santa Sede: Rammarico. Parolin all’ambasciatore di Israele: «Rammarico l’episodio al Santo Sepolcro. Garantire a tutti libertà di culto»Dopo il divieto di accesso al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa e al Custode Ielpo il segretario di Stato vaticano convoca l'ambasciatore israeliano per chiarimenti ... famigliacristiana.it Santo Sepolcro, il Cardinale Parolin ha incontrato l'Ambasciatore di Israele presso la Santa SedeIn seguito allo spiacevole episodio che il giorno 29 marzo, Domenica delle Palme, che ha coinvolto il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e Padre Francesco Ielpo, C ... acistampa.com Vietato l'accesso al Santo Sepolcro La nuova vignetta di Vauro, in edicola con Il Fatto Quotidiano (31 mar 2026) facebook Israele fa retromarcia: Pizzaballa può tornare al Santo Sepolcro - la Repubblica x.com