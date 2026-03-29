Le autorità israeliane stanno preparando un piano per permettere agli esponenti religiosi di visitare la Chiesa del Santo Sepolcro nei prossimi giorni. La decisione arriva dopo un periodo di restrizioni che aveva limitato l’accesso ai fedeli. La comunicazione ufficiale indica che sono in corso le disposizioni necessarie per agevolare l’ingresso dei rappresentanti religiosi nel sito sacro.

Le autorità israeliane stanno predisponendo un piano per consentire agli esponenti religiosi di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro "nei prossimi giorni". Lo assicura via social l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Negli ultimi giorni, scrive, "l'Iran ha ripetutamente preso di mira con missili balistici i luoghi sacri di tutte e tre le religioni monoteiste di Gerusalemme. In un attacco, frammenti di missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa del Santo Sepolcro". Di conseguenza, "Israele ha temporaneamente chiesto ai fedeli di tutte le fedi di non recarsi nei luoghi sacri della Città Vecchia di Gerusalemme per proteggerli". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele apre a un piano per consentire l'accesso al Santo Sepolcro

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