Israele ha revocato il divieto che impediva al Patriarca latino di Gerusalemme di celebrare la messa nella Chiesa del Santo Sepolcro durante la Domenica delle Palme. La decisione consente ora un “accesso pieno e immediato” al Santo Sepolcro, dopo che in precedenza era stato imposto un divieto che ne limitava la partecipazione. La revoca è stata annunciata ufficialmente dal Patriarca.

Sul divieto imposto anche al Patriarca latino di Gerusalemme di celebrare la messa nel giorno della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro Israele torna indietro. E lo fa direttamente per bocca del capo del governo Netanyahu, anche dopo la presa di posizione chiara di Meloni, che ieri ha anche sentito al telefono il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e ha espresso la sua piena vicinanza a lui e «a Padre Ielpo e ai religiosi ai quali le autorità israeliane hanno impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nel Santo Sepolcro». Impedite le celebrazioni nel luogo simbolo della cristianità. Il primo ministro israeliano... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Pizzaballa “accesso pieno e immediato” al Santo Sepolcro. Dietrofront di Israele

Articoli correlati

Gerusalemme, Netanyahu: accesso immediato per Pierbattista Pizzaballa al Santo SepolcroIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver disposto il pieno e immediato accesso del cardinale Pierbattista Pizzaballa alla...

Netanyahu: “Il Cardinale Pizzaballa avrà accesso immediato al Santo Sepolcro”(Adnkronos) – "Ho dato istruzioni alle autorità competenti affinché al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, sia concesso pieno e...

Tutto quello che riguarda Santo Sepolcro

Temi più discussi: Lo stop a Pizzaballa al Santo Sepolcro. Poi Netanyahu: 'Gli sia consentito l'accesso'; Santo Sepolcro, Netanyahu: A Pizzaballa immediato e completo accesso; Vietato l’accesso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e Ielpo, poi Netanyahu fa marcia indietro; Pizzaballa, Netanyahu chiude il caso: Il cardinale celebrare messa nel Santo Sepolcro.

Gerusalemme, Netanyahu: Accesso immediato per Pizzaballa al Santo SepolcroAl Patriarca latino di Gerusalemme era stato impedito di celebrare la messa nel luogo simbolo della cristianità per motivi di sicurezza ... dire.it

Netanyahu: diamo a Pizzaballa pieno accesso al Santo SepolcroRoma, 30 mar. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver dato istruzione alle autorità di garantire al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattist ... askanews.it

Il Patriarca latino di Gerusalemme riacquisterà immediatamente l'accesso al Santo Sepolcro. Lo ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu. - facebook.com facebook

Netanyahu chiude il caso Santo Sepolcro e riapre l'accesso per Pasqua x.com