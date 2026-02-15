Bastoni ha tradito sé stesso e l’Inter, alla faccia dello spirito Olimpico. Le parole di Chivu non fanno bene (Corsera) Il Corriere della Sera giustamente va giù duro sull’esempio disgustoso di Bastoni che dovrebbe essere squalificato per mesi ed allontanato dalla Nazionale, così come ha chiesto Enrico Letta. Quanto a Chivu, finalmente tutti hanno compreso l’ipocrisia di padre Chivu. Ecco cosa scrive Alessandro Bocci per il Corriere della Sera: Luci spente a San Siro. Alessandro Bastoni l’ha combinata grossa, ha tradito sé stesso e anche l’Inter, con una simulazione che ha condizionato la sfida con la Juve, intensa e combattuta sino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, Bastoni si presenta in conferenza stampa con determinazione e chiarezza.

Alla faccia dello spirito olimpico e nello stadio che solo qualche giorno fa ha inaugurato i Giochi. L'Inter non ha bisogno di certi comportamenti, è in testa con merito

Il big match di San Siro non ha tradito le attese. Sold out e tante emozioni. Bianconeri in 10 dal 42': espulso Kalulu facebook