Vera Gheno sarà protagonista di un nuovo appuntamento nella rassegna Parole in Mostra, presso la Biblioteca Sormani. L'incontro si terrà oggi alle 15:30, nella Sala del Portico, offrendo l'opportunità di un dialogo aperto e riflessivo. Un momento dedicato alle parole e alle idee, in un contesto di approfondimento culturale e confronto.

Un appuntamento interessante per la rassegna Parole in Mostra, alla Biblioteca Sormani. Oggi, alle 15,30, nella Sala del Portico, incontro e dialogo con con Vera Gheno (nella foto). È una sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, nota per i suoi studi sulla comunicazione digitale, il linguaggio di genere, l’inclusione e la lingua italiana. Ha collaborato a lungo con l’ Accademia della Crusca e insegna all’ Università di Firenze. È autrice di articoli scientifici e divulgativi e di numerosi libri. Conduce il podcast Amare parole per “Il Post”. Un incontro proposto a conclusione della mostra, Ritratto di Famiglie, da Agedo Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vera Gheno e le parole giuste da dire

Leggi anche: “Nessun? è normale”: Vera Gheno al Festival Mimesis di Udine, tra parole, identità e inclusione

Leggi anche: Carlos Augusto e le parole di Chivu all’intervallo di Inter-Kairat: “Ha detto le parole giuste”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vera Gheno e le parole giuste da dire.

Vera Gheno: “Parlano di ‘utero in affitto’ per manipolare l’opinione pubblica. La scelta delle parole è strategica” - Dopo una laurea in sociolinguistica conseguita nel 2002 presso l’Università degli Studi di Firenze e un dottorato di ... quotidiano.net

Parole, leggere il mondo che cambia. C’è Vera Gheno - Leggere il mondo che cambia" la rassegna organizzata dal... lanazione.it

Vera Gheno e le parole che cambiano il mondo. Viaggio per imparare ad amarle: “E scoprire anche molto di noi” - La sociolinguista collaboratrice dell’Accademia della Crusca porta il suo ultimo libro a teatro: “Distinguo fra ‘grammamanti’, chi sonda l’officina dell’Italiano e ‘grammarnazi’, linguapiattisti che ... ilgiorno.it

I compromessi ai quali qualche volta bisogna scendere nel mondo del lavoro, a volte è possibile, altre... Ce lo racconta Vera Gheno, sociolinguista che durante i Rituali di benessere finanziario ci svela i compromessi che non ha accettato nel mondo accademi - facebook.com facebook