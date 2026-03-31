Parma mercati stabili | crescono crusca e Parmigiano Reggiano

Il 27 marzo 2026 si è svolta presso la sede della Camera di commercio dell’Emilia a Parma una riunione dedicata all’andamento dei mercati agroalimentari locali. Durante l’incontro si è registrato un aumento dei prezzi della crusca e del Parmigiano Reggiano, mentre gli altri comparti si sono mantenuti stabili. L’evento ha riunito operatori e rappresentanti del settore per analizzare la situazione attuale.

La seduta del 27 marzo nella sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia ha confermato una fase di generale equilibrio per i mercati agroalimentari locali La seduta del 27 marzo 2026 presso la sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia ha confermato una fase di generale equilibrio per i mercati agroalimentari locali. Le rilevazioni effettuate dalle Commissioni Tecniche, basate sul confronto diretto con gli operatori, descrivono un contesto caratterizzato da scambi regolari e dall'assenza di particolari tensioni sui listini. Il quadro merceologico mostra una spiccata stabilità per i comparti dei foraggi, dei derivati del pomodoro e dei salumi, settori nei quali l'attività di scambio si è mantenuta su livelli normali o moderati senza variazioni di prezzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Mercati agroalimentari a Parma: Parmigiano Reggiano in aumento Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono del 2.7% produzione e exportLa Dop è sempre più internazionale: la quota export supera la metà del totale (50,5%), con una crescita significativa nei mercati extra-UE (+4,2%) Il... Altri aggiornamenti su Parmigiano Reggiano Discussioni sull' argomento Parmigiano Reggiano: nel 2025 crescono produzione (+2,7%), export (+2,7%) e valore al consumo, mentre frena il mercato domestico (-10%). Presentato il nuovo Progetto Turismo; Parmigiano Reggiano, nel 2025 crescono produzione, export e giro d’affari (+23,8%). Parma, mercati stabili: crescono crusca e Parmigiano ReggianoLa seduta del 27 marzo nella sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia ha confermato una fase di generale equilibrio per i mercati agroalimentari locali ... parmatoday.it Parmigiano reggiano: nel 2025 crescono produzione (+2,7%), export (+2,7%) e valore al consumo, mentre frena il mercato domestico (-10%)Sul fronte dei prezzi, prosegue il rafforzamento delle quotazioni all’origine: per i 12 mesi la media annuale si è attestata a 13,22 €/kg (+20,6% vs 2024), mentre per i 24 mesi l’aumento è stato del ... gazzettadiparma.it Crema burro salato e prosciutto croccante: una delizia croccante e cremosa! Tempo totale: 25 minuti Tempo di preparazione: 15 minuti, Tempo di cottura: 10 minuti Ingredienti per 4 porzioni: 120 g di burro salato morbido 40 g di Parmigiano Reggiano gratt - facebook.com facebook Formaggio/6: Parmigiano Reggiano sceglie l’erba fresca su #creafuturo creafuturo.crea.gov.it/16005/ @SocialMasaf @reterurale @Cia_Agricoltura @Confagricoltura @coldiretti @Copagri x.com