Nel corso del fine settimana, la Francia ha impedito a voli israeliani di utilizzare il proprio spazio aereo per il trasporto di armi provenienti dagli Stati Uniti destinati alla guerra contro l’Iran. La notizia è stata confermata da un diplomatico occidentale e da due fonti coinvolte nella questione, che hanno parlato con Reuters martedì.

La Francia non ha permesso nel fine settimana a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per trasportare armi americane da impiegare nella guerra contro l’Iran, hanno riferito martedì a Reuters un diplomatico occidentale e due fonti a conoscenza della questione. Lo scrive Reuters sul sito. Secondo le fonti, il rifiuto, avvenuto nel fine settimana, è stato il primo caso in cui la Francia ha preso una decisione del genere dall’inizio del conflitto in Iran. Né la presidenza francese né il ministero degli esteri sono stati immediatamente disponibili per un commento, precisa Reuters.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parigi ha vietato lo spazio aereo a voli israeliani con armi Usa

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