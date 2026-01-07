Disoccupazione agricola aperta la campagna 2026 di Epaca

È stata aperta la campagna 2026 per la disoccupazione agricola, rivolta ai lavoratori del settore che hanno operato nel 2025. Epaca Coldiretti invita gli assistiti a presentare la domanda entro il 31 marzo. È importante rispettare i termini stabiliti per accedere alle prestazioni previste dalla normativa vigente. Per ulteriori informazioni e assistenza, si consiglia di consultare i canali ufficiali di Coldiretti e Epaca.

Si apre la campagna Disoccupazioni Agricole 2026 per i dipendenti agricoli che hanno lavorato nel 2025: Epaca Coldiretti invita tutti gli assistiti a presentare domanda entro lunedì 31 marzo. Per la presentazione della domanda di Disoccupazione Agricola occorre presentarsi presso gli uffici Epaca. Disoccupazione Agricola 2026: la Guida Completa per Fare Domanda dal 1° Gennaio. Disoccupazione agricola: come fare domanda - È già possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola, anche tramite gli uffici di Epaca Coldiretti, che forniranno i dettagli.

