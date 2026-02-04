Festival Pianistico al via la campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti per la 63esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo è partita. Dal 27 aprile al 1 ottobre, il festival porta sul palco artisti provenienti da tutto il mondo. La rassegna si svolge tra le due città e promette concerti di alto livello, con un programma ricco di appuntamenti. Gli appassionati possono già prenotare i loro posti per non perdere questa grande occasione musicale.

“Oriente&Occidente”, la 63esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, andrà in scena dal 27 aprile al 1 ottobre. I rinnovi degli abbonamenti 2026 partiranno il 10 febbraio per Bergamo e l’11 febbraio per Brescia. A partire dal 26 marzo saranno disponibili i biglietti serali sia nelle biglietterie che online su Vivaticket. ABBONAMENTI BERGAMO L’abbonamento si compone di 10 concerti al Teatro Donizetti (28, 30 aprile; 3, 7, 18, 24, 26, 31 maggio; 4 giugno e 8 settembre). La biglietteria del Teatro Donizetti sarà aperta dalle ore 13 alle 20 secondo il seguente calendario: – martedì 10 e mercoledì 11 febbraio: prelazione vecchi abbonati – martedì 17 e mercoledì 18 febbraio: nuovi abbonati ABBONAMENTI BRESCIA L’abbonamento ordinario si compone di 11 concerti: 7 al Teatro Grande, 1 a scelta in Auditorium San Barnaba e 3 a scelta al Teatro Sociale (escluso il concerto del 1 ottobre, acquistabile in prelazione e con uno sconto del 25%).🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Festival Pianistico

Questa settimana, l’Avellino apre le prenotazioni per le ultime otto partite casalinghe di questa stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Festival Pianistico

Argomenti discussi: Napoli, Teatro San Carlo – Recital di Beatrice Rana; YORICK FESTIVAL, l’eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale; Time Out: festival e concerti dal 27 gennaio al 3 febbraio; Al via la nuova stagione del Battiati Jazz Festival – Note in teatro.

Festival Pianistico, al via la campagna abbonamentiI rinnovi degli abbonamenti 2026 partiranno il 10 febbraio per Bergamo e l’11 febbraio per Brescia. A partire dal 26 marzo saranno disponibili i biglietti serali sia nelle biglietterie che online su V ... bergamonews.it

Beatrice Rana inaugura il Festival Pianistico al Teatro di San CarloAl via la quinta edizione del Festival Pianistico al Teatro di San Carlo: il primo appuntamento della rassegna, mercoledì 21 gennaio 2026 (ore 20), vede protagonista Beatrice Rana, ... ilmattino.it

Beatrice Rana inaugura il Festival Pianistico al Teatro San Carlo con un programma tra Russia e Francia, tra rigore tecnico e forte tensione narrativa. Da Prokof’ev a Debussy e Cajkovskij, il pianoforte assume respiro orchestrale e profilo teatrale. Leggi la re - facebook.com facebook