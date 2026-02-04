Festival Pianistico al via la campagna abbonamenti

Da bergamonews.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La campagna abbonamenti per la 63esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo è partita. Dal 27 aprile al 1 ottobre, il festival porta sul palco artisti provenienti da tutto il mondo. La rassegna si svolge tra le due città e promette concerti di alto livello, con un programma ricco di appuntamenti. Gli appassionati possono già prenotare i loro posti per non perdere questa grande occasione musicale.

“Oriente&Occidente”, la 63esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, andrà in scena dal 27 aprile al 1 ottobre. I rinnovi degli abbonamenti 2026 partiranno il 10 febbraio per Bergamo e l’11 febbraio per Brescia. A partire dal 26 marzo saranno disponibili i biglietti serali sia nelle biglietterie che online su Vivaticket. ABBONAMENTI BERGAMO L’abbonamento si compone di 10 concerti al Teatro Donizetti (28, 30 aprile; 3, 7, 18, 24, 26, 31 maggio; 4 giugno e 8 settembre). La biglietteria del Teatro Donizetti sarà aperta dalle ore 13 alle 20 secondo il seguente calendario: – martedì 10 e mercoledì 11 febbraio: prelazione vecchi abbonati – martedì 17 e mercoledì 18 febbraio: nuovi abbonati ABBONAMENTI BRESCIA L’abbonamento ordinario si compone di 11 concerti: 7 al Teatro Grande, 1 a scelta in Auditorium San Barnaba e 3 a scelta al Teatro Sociale (escluso il concerto del 1 ottobre, acquistabile in prelazione e con uno sconto del 25%).🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Approfondimenti su Festival Pianistico

Avellino, al via la campagna abbonamenti per le ultime 8 gare casalinghe

Questa settimana, l’Avellino apre le prenotazioni per le ultime otto partite casalinghe di questa stagione.

Tra spettacoli per i bimbi e commedie in dialetto: al via la campagna abbonamenti del Piccolo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Festival Pianistico

Argomenti discussi: Napoli, Teatro San Carlo – Recital di Beatrice Rana; YORICK FESTIVAL, l’eredità del Fool shakespeariano invade la Capitale; Time Out: festival e concerti dal 27 gennaio al 3 febbraio; Al via la nuova stagione del Battiati Jazz Festival – Note in teatro.

festival pianistico al viaFestival Pianistico, al via la campagna abbonamentiI rinnovi degli abbonamenti 2026 partiranno il 10 febbraio per Bergamo e l’11 febbraio per Brescia. A partire dal 26 marzo saranno disponibili i biglietti serali sia nelle biglietterie che online su V ... bergamonews.it

festival pianistico al viaBeatrice Rana inaugura il Festival Pianistico al Teatro di San CarloAl via la quinta edizione del Festival Pianistico al Teatro di San Carlo: il primo appuntamento della rassegna, mercoledì 21 gennaio 2026 (ore 20), vede protagonista Beatrice Rana, ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.