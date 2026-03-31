Papa Leone XIV porterà la croce sulla Via Crucis Il segnale contro la guerra in Iran | Ho parlato con Trump Ponete fine al conflitto

Venerdì Santo, il Papa porterà la croce durante la Via Crucis al Colosseo, un gesto che giunge in un momento di tensioni globali. In un messaggio rivolto alla pace, ha dichiarato di aver parlato con un ex presidente statunitense, chiedendo di porre fine al conflitto in Iran. La scelta di questa celebrazione si inserisce in un contesto segnato da guerre e crisi internazionali.

Ha scelto di portare la croce della Via Crucis al Colosseo questo Venerdì Santo. Un segnale, mentre il mondo è in fiamme per la guerra in Ucraina e nel Golfo. Non è un caso la scelta di Papa Leone XIV che ha scelto per le speciali meditazioni quelle elaborate da padre Francesco Patton, ex custode di Terra Santa. « Ho parlato con Trump e gli ho chiesto di porre fine alla guerra », ha detto Papa Leone in inglese auspicando che si arrivi a trattative per un percorso di pace. « Ho parlato con il presidente Trump. Recentemente ha detto che vorrebbe porre fine alla guerra» e se tutto va bene «sta cercando una via per ridurre la violenza», ha poi specificato il Pontefice ai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

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