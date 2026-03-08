Iran Papa Leone XIV | Timore per allargamento conflitto tacciano le armi

Dall’Iran e dal Medio Oriente arrivano notizie che suscitano grande preoccupazione. Papa Leone XIV ha invitato le parti a mettere da parte le armi, esprimendo timori riguardo a un possibile allargamento del conflitto. Le comunicazioni ufficiali segnalano un aumento di tensione e richieste di cessate il fuoco immediato senza entrare in dettagli sulle modalità.

“ Dall’Iran e da tutto il Medioriente continuano a giungere notizie che destano profonda costernazione. Agli episodi di violenza e devastazione e al diffuso clima di odio e paura si aggiunge il timore che il conflitto si allarghi e altri Paesi della regione tra cui il caro Libano possano sprofondare nuovamente nell’instabilità. Eleviamo la nostra umile preghiera al Signore perché cessi il fragore delle bombe, tacciano le armi e si apra uno spazio di dialogo nel quale si possa sentire la voce dei popoli”. Così Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. “Affido questa supplica a Maria Regina della pace. Interceda per coloro che soffrono a causa della guerra e accompagni i cuori lungo sentieri di riconciliazione e di speranza”, ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina.

Papa Leone XIV scuote l’Europa: guerra in Ucraina, tacciano le armi oraA quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina, Papa Leone XIV torna a mettere al centro una ferita che rischia di diventare abitudine.

