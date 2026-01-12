Papa Leone XIV riceve Machado | Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri

Da tv2000.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana e premiata con il Nobel per la pace. Durante l’incontro, il Papa ha espresso il desiderio di chiedere a Machado di intercedere per i prigionieri politici in Venezuela, sottolineando l’importanza del dialogo e della pace nel contesto politico del paese.

Papa Leone ha ricevuto questa mattina la politica venezuelana Maria Machado, leader dell’opposizione al regime di Maduro e premio Nobel per la pace. “Ho chiesto al Papa di intercedere per i prigionieri”, ha detto l’attivista uscendo dal Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone xiv riceve machado gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri

© Tv2000.it - Papa Leone XIV riceve Machado: “Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri”

Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano

Leggi anche: Papa Leone riceve il premio Nobel Machado: "Con lui e gli Usa, la sconfitta del male è più vicina"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Papa agli enti coinvolti nel Giubileo: Grazie a voi Roma è stata una casa accogliente; Papa Leone riceve i Capitani Reggenti; Papa Leone XIV: riscoprire la profezia e l’attualità del Concilio Vaticano II; Roma: Papa Leone XIV riceve i vigili del fuoco per il Giubileo.

papa leone xiv riceveVaticano, papa Leone XIV riceve la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado - L’incontro tra il Pontefice e l’ex deputata dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione all’ex presidente Maduro, segna un cambio di passo nella politica della Santa Sede verso il Venezuela ris ... msn.com

Papa Leone XIV riceve Machado: “Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri”

Video Papa Leone XIV riceve Machado: “Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri”

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.