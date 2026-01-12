Papa Leone XIV riceve Machado | Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri

Questa mattina, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana e premiata con il Nobel per la pace. Durante l’incontro, il Papa ha espresso il desiderio di chiedere a Machado di intercedere per i prigionieri politici in Venezuela, sottolineando l’importanza del dialogo e della pace nel contesto politico del paese.

Papa Leone XIV riceve Machado: “Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri”

Papa Leone XIV incontra María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025 x.com

#TG2000 - In Iran la repressione delle proteste del regime si sta trasformando in un bagno di sangue. #12gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #PapaLeone #Esteri #TV2000 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.