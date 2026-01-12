Papa Leone XIV riceve Machado | Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri
Questa mattina, Papa Leone XIV ha incontrato Maria Machado, figura di spicco dell’opposizione venezuelana e premiata con il Nobel per la pace. Durante l’incontro, il Papa ha espresso il desiderio di chiedere a Machado di intercedere per i prigionieri politici in Venezuela, sottolineando l’importanza del dialogo e della pace nel contesto politico del paese.
Papa Leone ha ricevuto questa mattina la politica venezuelana Maria Machado, leader dell’opposizione al regime di Maduro e premio Nobel per la pace. “Ho chiesto al Papa di intercedere per i prigionieri”, ha detto l’attivista uscendo dal Vaticano. Servizio di Cristiana Caricato. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano
Leggi anche: Papa Leone riceve il premio Nobel Machado: "Con lui e gli Usa, la sconfitta del male è più vicina"
Il Papa agli enti coinvolti nel Giubileo: Grazie a voi Roma è stata una casa accogliente; Papa Leone riceve i Capitani Reggenti; Papa Leone XIV: riscoprire la profezia e l’attualità del Concilio Vaticano II; Roma: Papa Leone XIV riceve i vigili del fuoco per il Giubileo.
Vaticano, papa Leone XIV riceve la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado - L’incontro tra il Pontefice e l’ex deputata dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione all’ex presidente Maduro, segna un cambio di passo nella politica della Santa Sede verso il Venezuela ris ... msn.com
Papa Leone XIV riceve Machado: “Gli ho chiesto di intercedere per i prigionieri”
Papa Leone XIV incontra María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025 x.com
#TG2000 - In Iran la repressione delle proteste del regime si sta trasformando in un bagno di sangue. #12gennaio #Iran #IranProtests #Khamenei #PapaLeone #Esteri #TV2000 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.