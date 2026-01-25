Mamma uccisa davanti al figlio a Nizza arrestato un uomo già accusato di aver aggredito la ex compagna

A Nizza, un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Lizabete, una giovane donna di 24 anni, davanti al figlio di 6 anni. L'uomo, già coinvolto in precedenti episodi di violenza, è ora sotto indagine per il tragico episodio. La vicenda evidenzia ancora una volta le sfide legate alla violenza domestica e alle emergenze sociali nella regione.

Le autorità francesi hanno arrestato un uomo di 45 anni che sarebbe accusato dell’omicidio di Lizabete, la donna di 24 anni uccisa a colpi di pistola nella propria auto, davanti al figlio di 6 mesi a Nizza. L’uomo avrebbe origini portoghesi e pochi giorni prima dell’omicidio sarebbe già stato fermato per aver aggredito la ex compagna. Svolta nell'omicidio di Nizza, arrestato un uomo L'indiziato già arrestato per aver aggredito la ex compagna Altre due persone sono state rilasciate Svolta nell’omicidio di Nizza, arrestato un uomo Il sindaco di Nizza Cristian Estrosi ha annunciato che le autorità hanno arrestato un uomo di 45 anni, che sarebbe il principale indiziato nell’omicidio di Lizabete. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Condannato per aver picchiato la compagna incinta l'uomo accusato dell'omicidio a Fabrica di RomaUn uomo è stato condannato a cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla propria compagna incinta.

Botte alla compagna davanti al figlio, arrestatoI Carabinieri di Campogalliano sono intervenuti prontamente per tutelare una donna e il suo figlio minorenne, vittime di violenza domestica da parte del compagno e padre.

