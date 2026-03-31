L’imprenditore Paolo Zampolli ha presentato una querela contro il rapper Fedez e Marra, in seguito alle dichiarazioni fatte durante una puntata dedicata agli Epstein. In particolare, Zampolli si oppone alle accuse e alle definizioni di “killer” che gli sono state rivolte nel corso della trasmissione, chiedendo anche un risarcimento di diversi milioni di euro. La vicenda coinvolge quindi una disputa legale su affermazioni ritenute diffamatorie.

Paolo Zampolli presentato una querela per diffamazione nei confronti di Fedez e Marra, conduttori di Pulp Podcast. L’imprenditore italo-americano nega qualsiasi coinvolgimento negli Epstein files, tema al quale era stata dedicata una puntata del podcast. Tramite i suoi avvocati, Zampolli ha annunciato di voler chiedere un risarcimento di almeno cinque milioni di euro. Perché Zampolli ha querelato Fedez e Marra La spiegazione di Paolo Zampolli sugli Epstein files Chi è Paolo Zampolli La replica degli avvocati di Fedez Perché Zampolli ha querelato Fedez e Marra La querela per diffamazione aggravata è stata depositata lunedì scorso presso la Procura di Milano dall’avvocato Maurizio Miculan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Zampolli querela Fedez e Marra che lo avevano definito "killer" negli Epstein files, causa milionaria

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