Paola Caruso e la lite fuori onda con Todaro al GF Vip | Fai schifo tua figlia si deve vergognare

Durante una pausa pubblicitaria al Grande Fratello Vip, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono venuti alle mani verbalmente. La Caruso ha rivolto parole dure all’indirizzo del ballerino, tra cui un’accusa rivolta alla figlia di Todaro. La discussione si è svolta lontano dalle telecamere, ma è stata documentata da alcuni presenti. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Lite durante la pubblicità al Grande Fratello Vip, quando Paola Caruso ha perso la pazienza e alzato i toni contro Raimondo Todaro: "Sei uno schifo di uomo, tua figlia si deve vergognare ad avere un padre come te". Ad accendere la scintilla alcuni comportamenti ritenuti esagerati dagli autori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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