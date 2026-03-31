Paola Caruso e la lite fuori onda con Todaro al GF Vip | Fai schifo tua figlia si deve vergognare

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una pausa pubblicitaria al Grande Fratello Vip, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono venuti alle mani verbalmente. La Caruso ha rivolto parole dure all’indirizzo del ballerino, tra cui un’accusa rivolta alla figlia di Todaro. La discussione si è svolta lontano dalle telecamere, ma è stata documentata da alcuni presenti. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Lite durante la pubblicità al Grande Fratello Vip, quando Paola Caruso ha perso la pazienza e alzato i toni contro Raimondo Todaro: "Sei uno schifo di uomo, tua figlia si deve vergognare ad avere un padre come te". Ad accendere la scintilla alcuni comportamenti ritenuti esagerati dagli autori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Putiferio al GF VIP, Paola Caruso furiosa con Todaro, tira in ballo sua figlia «Si deve vergognare», è caos totaleNella casa del Grande Fratello Vip basta poco per far esplodere tensioni e polemiche, e questa volta il clima è degenerato in uno scontro acceso che...

“Tua figlia si deve vergognare di te”. Grande Fratello Vip, choc su Raimondo TodaroLa tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e, puntata dopo puntata, i rapporti tra i concorrenti diventano sempre più fragili.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Paola Caruso e la malattia di suo figlio: una storia d'amore (e di speranza); Paola Caruso al GF ha raccontato la malattia del figlio Michele (e il motivo per cui è nella Casa); Chi è Paola Caruso del Grande Fratello Vip: età, biografia, carriera, figlio e Instagram; Grande Fratello VIP: La dolorosa storia di Paola e di suo figlio Michele Video.

paola caruso paola caruso e laPutiferio al GF VIP, Paola Caruso furiosa con Todaro, tira in ballo sua figlia «Si deve vergognare», è caos totalePaola Caruso e Raimondo Todaro sono arrivati allo scontro, e che scontro! Nella casa del Grande Fratello Vio è esploso il caos. donnapop.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.