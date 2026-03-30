Durante un episodio del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha rivelato di provare sentimenti nei confronti di Raimondo Todaro. Successivamente, ha avuto un confronto acceso con Giovanni Calvario, che ha portato a un litigio tra i due.

Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro, svelando di sentirsi sempre più vicina sentimentalmente al concorrente del Grande Fratello Vip, poi litiga con Giovanni Calvario. Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro. Francesca Manzini e Raimondo Todaro sono ormai diventati inseparabili. L’imitatrice e il ballerino, sin dal loro primissimo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip avevano mostrato una forte intesa. Un legame che, nel corso delle settimane, è cresciuto sempre di più, tanto che si era parlato spesso di un sentimento, soprattutto da parte della Manzini. Raimondo Todaro, come ben sappiamo, è legato sentimentalmente ad una donna misteriosa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro poi litiga con Giovanni

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