Panini Comics ha annunciato l’uscita di “Peanuts: storie da 5 minuti”, una nuova raccolta di brevi avventure dedicate ai personaggi di Charles Schulz. La pubblicazione comprende episodi che vedono protagonista Snoopy e Woodstock, con Charlie Brown che si troverà a scoprire qualcosa di importante sui suoi amici. La serie si rivolge a un pubblico che cerca storie rapide e coinvolgenti.

Cosa rende l’amicizia tra Snoopy e Woodstock così speciale? Charlie Brown troverà finalmente il coraggio di credere in se stesso? E Linus riuscirà mai a separarsi dalla sua amata coperta? Panini Comics presenta Peanuts: storie da 5 minuti,una raccoltadelle migliori avventure dell’intera banda dei Peanuts in cinque storie illustrate pensate per i piccoli lettori. Un’occasione perfetta per riscoprire il valore dell’amicizia, della fiducia e della fantasia, insieme ai personaggi che da generazioni fanno sorridere grandi e piccini. L’appuntamento con Peanuts: storie da 5 minuti è in libreria, fumetteria e su Panini.it. Pagine: 72Formato: 21 x 28,5 cmRilegatura: CartonatoInterni: ColoriPrezzo: € 12,90Distribuzione: Libreria, fumetteria, online Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics presenta “Peanuts: storie da 5 minuti”

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