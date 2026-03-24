volley serie b2 ambra tutto cuore strappa un punto alla capolista

Ambra Cavallini Pontedera tutta cuore e determinazione capace di strappare un punto alla forte capolista Nordac di Genova. In un PalaZoli gremito di tifoseria biancoblu le pontederesi sfoderano una prestazione magistrale tenendo testa fino al quinto set contro la corazzata ligure vincente solo al quinto set e stremata dopo oltre 2 ore di gioco. "Abbiamo giocato davvero molto bene, sono orgoglioso di tutte le giocatrici – commenta coach Alessandro Tagliagambe – le ragazze sono sempre state compatte, ci hanno creduto e hanno lottato su ogni palla. Prendiamo un punto importante, ma soprattutto la consapevolezza delle nostre capacità. La nostra rivale si è davvero sudata questa vittoria e noi abbiamo dimostrato che, quando di crediamo davvero, possiamo giocarcela alla pari contro tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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