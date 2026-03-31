Nella serie B maschile di pallamano, la squadra di Ferrara si presenta a Pasqua in vetta alla classifica dopo aver conquistato una vittoria di misura in trasferta contro Parma. La partita si è svolta in un momento caratterizzato da due settimane complicate per la squadra, durante le quali si è verificato anche un grave infortunio a uno dei giocatori.

Due settimane difficili, un mezzo blackout al quale si aggiunge il grave infortunio occorso al nuovo acquisto Jonas Matha, che ha reso necessaria un’operazione al tendine d’Achille alla quale seguirà un lungo recupero, con i ferraresi che hanno già dichiarato di attendere trepidanti di poterlo riabbracciare. Ma ieri sera si è riaccesa la luce sul campionato fin qua perfetto di Pallamano Ferrara. E così, sul difficile campo di Parma, termina 27-28, una distanza minima che fa una grande differenza: per Pallamano Ferrara sarà una Pasqua da capolista solitaria, seppur con una partita giocata in più, nella corsa alla vittoria del playoff promozione di questa serie B territoriale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano, serie B maschile. Pasqua da capolista per Ferrara. Colpo esterno di misura a Parma

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