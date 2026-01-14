Pallamano Serie B maschile Modula-Jumpers | è ancora pareggio

Nel campionato di Pallamano Serie B maschile, Modula Casalgrande e Marconi Jumpers mantengono inalterato il loro equilibrio al vertice, con un pareggio 27-27 nella sfida diretta. Entrambe le squadre consolidano così la posizione in classifica, proseguendo senza sconfitte in questa fase della stagione. La partita conferma l’equilibrio competitivo tra le prime forze del campionato, offrendo uno scenario di grande incertezza e interesse per le prossime giornate.

Non si spezza l’equilibrio al vertice del campionato di B maschile, con Modula Casalgrande (16) e Marconi Jumpers (18) che impattano 27-27 nello scontro al vertice, replicando il pari dell’andata. I castelnovesi, che hanno una gara in più rispetto ai ceramici e conducono con 2 punti di vantaggio, passano a condurre a 10’ dal termine sul punteggio di 22-24, poi i padroni di casa reagiscono e si portano a +1, prima di essere raggiunti nel finale da un rigore di Mainini, che incanala la gara verso la parità. Nelle file casalgrandesi, nonostante l’assenza di capitan Lamberti, bene Giubbini e Leonesi, autori di 6 reti a testa; nelle fila del Marconi il migliore è Incannella, che tocca quota 9 centri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

