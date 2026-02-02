Colpo esterno dell’AlbinoLeffe Atalanta Under 23 show ma a Caravaggio fa festa la capolista Benevento

Questa sera al ‘Comunale’ di Caravaggio è successo di tutto. L’AlbinoLeffe ha vinto fuori casa contro l’Atalanta Under 23, mentre il Benevento festeggia la sua vittoria e mantiene la testa della classifica. La partita è stata ricca di emozioni, con i padroni di casa che hanno cercato di reagire, ma alla fine sono stati i lombardi a conquistare i tre punti. I tifosi presenti hanno assistito a un match intenso e pieno di colpi di scena.

Caravaggio. Succede letteralmente di tutto al ‘Comunale’ di Caravaggio tra Atalanta Under 23 e Benevento. Al termine di una partita scoppiettante, la formazione sannita guidata da Floro Flores si impone con un rocambolesco 4-3 e si prende anche la vetta della classifica. Inizio da urlo. Il Benevento sblocca il match dopo tre minuti con Lamesta, ma all’8? arriva il pareggio nerazzurro con Levak, bravo a convertire in gol il cross di Bergonzi. La gara si apre con il vantaggio immediato del Benevento: al 3’ Lamesta supera in velocità la difesa nerazzurra e firma l’1-0. La reazione dei ragazzi è però immediata e all’8’ Levak trova il pareggio, convertendo in rete il cross al volo di Bergonzi, lanciato da Vavassori.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

“No alle squadre B”, la Curva Sud non sarà a Caravaggio per Atalanta U23-Benevento

La Curva Sud non parteciperà alla trasferta di Caravaggio domenica per la partita tra Atalanta U23 e Benevento.

Pari in rimonta per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe: 1-1 contro Monopoli e Ospitaletto

L'Atalanta Under 23 e l'AlbinoLeffe ottengono un pareggio in rimonta contro Monopoli e Ospitaletto Monopoli, rispettivamente.

