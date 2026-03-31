Palestre a scuola | solo il 38,3% degli edifici statali è attrezzato divari pesanti tra Liguria 53,7% e Calabria 21,8%

In Italia, soltanto il 38,3% delle scuole statali dispone di una palestra. La distribuzione varia molto tra le diverse regioni, con la Liguria che raggiunge il 53,7% delle strutture attrezzate, mentre la Calabria si ferma al 21,8%. Questa disparità evidenzia una differenza significativa nelle dotazioni sportive degli edifici scolastici nel paese.

Solo il 38,3% delle scuole italiane possiede una palestra. Questa carenza strutturale alimenta profonde disuguaglianze sociali e territoriali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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