Crollo parziale al tetto del teatro comunale di Locri | allarme per la sicurezza degli edifici storici in Calabria

Questa mattina, durante lo spettacolo “Il Circo di Pinocchio” al teatro comunale di Palmi, parte del tetto si è improvvisamente staccata. La scena ha creato scompiglio tra il pubblico e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio solleva ancora una volta il problema della sicurezza degli edifici storici in Calabria. La comunità è in allarme e aspetta risposte sulle condizioni di altri immobili simili.

Un crollo parziale del tetto del Teatro Comunale “Manfroce” di Palmi ha scosso la comunità calabrese durante lo spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, in programma in via Rocco Pugliese. L’incidente è avvenuto nel corso dell’intervallo, in un’area adibita alle foto con i personaggi del circo, quando una porzione del soffitto si è sgretolata improvvisamente, ferendo diversi spettatori, tra cui bambini e adulti. L’allarme è stato dato da carabinieri in servizio con le loro famiglie, che si trovavano al teatro per assistere allo spettacolo. Il loro intervento tempestivo ha attivato le squadre dei vigili del fuoco, che si sono recate sul posto in meno di dieci minuti, insieme a un’ambulanza e a una squadra della Polizia municipale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

