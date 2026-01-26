Vecchiano ristrutturazione della palestra della scuola Leopardi | il punto dei lavori

Il Comune di Vecchiano sta portando avanti i lavori di ristrutturazione della palestra della scuola “Leopardi”. L’intervento mira a migliorare le strutture sportive per garantire ambienti più sicuri e funzionali agli studenti e alla comunità locale. I lavori, in corso, rappresentano un passo importante nel processo di aggiornamento degli impianti sportivi sul territorio, con l’obiettivo di offrire spazi adeguati alle esigenze educative e sportive.

Vecchiano (PI), 26 gennaio 2026 – Prosegue il rimodernamento degli impianti sportivi sul territorio a cura del Comune di Vecchiano. “Dopo la messa a regime del nuovo impianto indoor a Migliarino, è stata la volta dell'avvio di alcune lavorazioni presso la palestra della scuola media ‘Leopardi’ a beneficio sia della comunità scolastica, sia delle associazioni che la utilizzano che nello specifico sono: il Migliarino Volley per le partite di campionato, e poi le società Shingitai Pisa Karate e Umma Basket Vecchiano” spiega il sindaco Massimiliano Angori. “Ricordo che il costo complessivo attuale dell'impianto indoor si è assestato, per i primi due lotti, sui 2 milioni e 380mila euro: il primo lotto è stato completato permettendo l'utilizzo della struttura, aspettiamo di finanziare il secondo per realizzare gli spogliatoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vecchiano, concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola 'Leopardi': investiti 37mila euroIl Comune di Vecchiano ha concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola media 'Leopardi', con un investimento di 37mila euro.

Umma Basket finalmente a Vecchiano alla palestra LeopardiDopo oltre cinque anni di impegno, Umma Basket approda a Vecchiano presso la palestra Leopardi.

