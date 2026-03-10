Baranzate rinasce via Primo Maggio Un nuovo palazzo e la sala consiliare

A Baranzate sono iniziati i lavori per completare un edificio residenziale privato lungo via Primo Maggio, nell’area tra l’International School e il nido comunale. Contestualmente, è prevista la realizzazione di una sala consiliare al secondo piano dell’edificio, destinata agli uffici comunali. Questi interventi coinvolgono la costruzione di un nuovo palazzo e la riqualificazione dello spazio pubblico.

Al via i lavori per il completamento dell’edificio residenziale privato nell’area compresa tra l’International School e il nido comunale di via Primo Maggio e della nuova aula consiliare al secondo piano dell’edificio dove si sono gli uffici comunali. Questi lavori andranno a completare un intervento iniziato anni fa e finalmente si chiuderà un cantiere che da troppi anni impatta sul quartiere, mettendo a disposizione della città di Baranzate nuovi alloggi e servizi di vicinato. "Da molti anni a Baranzate non si vedeva l’avvio di interventi residenziali: oggi si riparte, questo è un segnale importante per la nostra città - dichiara Francesco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Baranzate, rinasce via Primo Maggio. Un nuovo palazzo e la sala consiliare Articoli correlati Valmontone inaugura il nuovo Auditorium di Palazzo Doria Pamphilj: la cultura rinasce nel cuore della cittàTaglio del nastro con Roberto Gualtieri e Veronica Bernabei: spazio da 56 posti dedicato a musica, incontri e produzione culturale C’era il sindaco... Leggi anche: Inaugurata la nuova sala consiliare di Silvi Altri aggiornamenti su Primo Maggio Argomenti discussi: Baranzate, rinasce via Primo Maggio. Un nuovo palazzo e la sala consiliare; Eventi segnalati dai Comuni. Primo maggio, l’ex scuola rinasce: Tante iniziative per le famiglieL’ex scuola di Primo Maggio? Una scatola vuota da riempire. Tanto che nei giorni scorsi le famiglie di Castel Maggiore sono state invitate lì con i loro bimbi dal Comune a un momento di festa ... ilrestodelcarlino.it