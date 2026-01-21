La Consulta Giovanile di Monreale si prepara a rinnovarsi con la prima assemblea del nuovo direttivo, in programma giovedì pomeriggio nell'Aula Consiliare. L'incontro offrirà l’opportunità di definire gli obiettivi e le attività future, coinvolgendo nuovi volti e consolidando l’impegno nel promuovere il protagonismo giovanile nel territorio.

La Consulta Giovanile di Monreale si rinnova e il 22 gennaio alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare di Monreale, si terrà il rinnovo per il secondo mandato. La partecipazione dei giovani rappresenta una risorsa fondamentale per la crescita democratica e sociale della comunità e negli ultimi anni l’organo è stato molto attivo sul territorio con diverse iniziative, sempre pronto a dare il proprio contributo. I 22 componenti della nuova consulta giovanile sono: Giuliana Virga, Francesca Birchler, Salvatore Russo, Giacomo Alessio Modica, Sandra Modica, Asja Albano, Emilia Anselmo, Giuseppe Gebbia, Gabriele Gebbia, Gabriele Tumminello, Matteo Miceli, Flavio Messina, Milena Badagliacca, Mattia Intravaia, Simone Ganci, Simone Di Gristina, Chiara Lupo e Andrea Badagliacca. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La Consulta Giovanile di Monreale si rinnova, giovedì pomeriggio la prima assemblea in Aula Consiliare

