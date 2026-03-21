Adriana Volpe e Antonella Elia sono tornate a incontrarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2026, dove hanno condiviso uno spazio comune durante il reality. Le due si sono confrontate pubblicamente, ribadendo che la loro amicizia si basa esclusivamente sul mondo dello spettacolo. Il loro incontro è stato ripreso in un video trasmesso da Mediaset.

Adriana Volpe e Antonella Elia si ritrovano nuovamente faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Le due parlano della loro “amicizia”, ma in modo completamente differente. GF VIP 2026, Adriana Volpe e Antonella Elia sono davvero amiche?. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Adriana Volpe e Antonella Elia parlano nuovamente del loro rapporto. “ Abbiamo fatto un programma per un anno dopo ci vedevamo tutti i giorni, poi per 9 mesi lavoravamo insieme e ci sentivamo e vedevamo. Io penso che una persona che quando invita e fa una festa di compleanno pensa che invita le amiche. Quando ha festeggiato i 60 anni e i successivi ero invitata, quando il suo ex compagno Pietro ha festeggiato la comunione del figlio a chi hanno chiamato? Eravamo in 20 ed io sono stata invitata con mia figlia ” – è la versione della Volpe. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe e Antonella Elia: “è un’amicizia di spettacolo” | Video Mediaset

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Adriana Volpe “amiche nemiche” | Video MediasetAntonella Elia e Adriana Volpe si ritrovano nel casa del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”Nella Open House del Grande Fratello Vip la conduttrice racconta ai coinquilini il rapporto complicato con la showgirl: tra scontri, chiarimenti e un...

GRANDE FRATELLO SHOCK! “VI DICO CHE LEI È UNA…” FAN SCONVOLTI!

Una selezione di notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà il preferito? superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 marzoGrande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 20 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

La seconda puntata del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini - facebook.com facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com