Padel Coppa dei Club Umbria | la finale di Super Coppa e la seconda parte del campionato

Nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026, si è svolta la finale di Super Coppa e la seconda fase del campionato regionale di padel in Umbria. L’evento, promosso da MSP Italia, ha visto il ritorno delle competizioni ufficiali con la partecipazione di 85 squadre suddivise in tre serie, confermando l’interesse crescente per questo sport nella regione.

Il weekend del 10 e 11 gennaio 2026 ha segnato il ritorno in grande stile del padel targato Msp Italia, con la ripartenza del campionato regionale e l'esordio del nuovo format della Coppa dei Club Umbria, che quest'anno conta ben 85 squadre suddivise in tre differenti serie.

