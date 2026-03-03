Padel la Coppa dei Club Umbria | sei squadra già qualificate per gli ottavi di finale

Sei squadre si sono già qualificate agli ottavi di finale della Coppa dei Club Umbria di padel, giunta alla penultima giornata del campionato nelle tre categorie. Il torneo, promosso da Msp Italia, sta entrando nella fase conclusiva con le qualificazioni che si definiscono sempre più vicine. Sono state ufficialmente convocate per il terzo Special Trophy le squadre che hanno ottenuto i migliori risultati finora.

Risultati, classifiche e foto dei protagonisti delle gare dell'ultimo weekend. Il 15 marzo a Terni c'è lo Special Trophy Penultima giornata di campionato per le tre categorie della Coppa dei Club Umbria di padel. Il torneo promosso da Msp Italia è ora a un passo dalla terza fase, con ben sei squadre già qualificate agli ottavi di finale e ufficialmente convocate per il terzo Special Trophy PerugiaToday e TerniToday che si giocherà il 15 marzo a Terni. In questo weekend di fine Febbraio e inizio marzo si è conclusa con successo anche la quarta e penultima gara della seconda fase a gironi con le prime sei squadre qualificate agli ottavi di finale e di conseguenza allo Special Trophy PeerugiToday e TerniToday che si giocherà all'Happy Village di Terni il 15 marzo a cui accederanno esclusivamente le prime della classe.

