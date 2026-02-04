La cooperativa Il Sentiero compie 10 anni festa grande al teatro Scarpetta di Sala Consilina

La cooperativa sociale “Il Sentiero” festeggia i suoi dieci anni a Sala Consilina. La celebrazione si è svolta al teatro “Scarpetta”, con una grande partecipazione di soci e amici. Fondata nel 2016, ora punta a nuovi progetti e obiettivi, con Fiore Marotta ancora alla guida. La giornata è stata anche un’occasione per fare il punto sui traguardi raggiunti e per guardare avanti.

La Cooperativa sociale "Il Sentiero" entra nel suo decimo anno di vita. Fondata nel 2016, ha cominciato il 2026 con un evento di riepilogo ma anche di annuncio di nuovi obiettivi che la cooperativa guidata da Fiore Marotta si è prefissa.

