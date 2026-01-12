Ostia 90enne investita in via di Castel Porziano | trasportata in codice rosso al Grassi

Una donna di 90 anni è stata investita ieri mattina in via di Castel Porziano, Ostia, all’altezza del civico 497. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi. L’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Una donna di 90 anni è stata investita nella tarda mattinata di ieri, in via di Castel Porziano a Ostia, all'altezza del civico 497. L'anziana è stata urtata da una Nissan Micra. Soccorsi del 118 e trasferimento d'urgenza in ospedale. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e ha disposto il trasferimento della donna in codice rosso all' ospedale Grassi, dove è stata trasportata d'urgenza. Rilievi della Polizia locale: accertamenti in corso sulla dinamica. Per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono arrivate le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale.

