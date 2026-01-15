Maxi-operazione a Ostia elicotteri e reparti speciali nelle piazze di spaccio

Nella giornata del 15 gennaio 2026, le forze dell’ordine stanno portando avanti un’ampia operazione di controllo a Ostia, con l’impiego di elicotteri e reparti speciali. L’obiettivo è contrastare le attività di spaccio nelle zone più interessate del territorio, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini e il rispetto della legalità nel litorale romano.

Ostia, 15 gennaio 2026 – È tuttora in atto un imponente servizio di controllo del territorio sul lido di Roma, dove i carabinieri della compagnia di Roma Ostia stanno operando nelle principali aree note per l’attività di spaccio del litorale. L’operazione, concentrata in particolare su Piazza Gasparri, via Fasano e viale Vasco de Gama, sta impegnando numerose pattuglie e reparti specializzati dell’Arma. Le attività, avviate nelle prime ore della mattinata, sono supportate dalle Aliquote di Primo Intervento (API) di Roma e Fiumicino e dall’impiego delle unità cinofile antidroga. A garantire una costante cornice di sicurezza dall’alto è un elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare, che sta sorvolando l’area per monitorare i movimenti sospetti e coordinare le pattuglie a terra nei complessi popolari del quartiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

