VIDEO | Blitz anti droga a Ostia inferiate a protezione dei fortini dello spaccio
Un'operazione delle forze dell'ordine a Ostia ha portato al posizionamento di inferiate e alla presenza di un elicottero. Le pattuglie dei carabinieri, supportate dal gruppo Api, hanno effettuato controlli in diverse vie della zona per contrastare lo spaccio di droga. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza e a prevenire attività illecite nel quartiere.
Un elicottero alto in cielo per monitorare i movimenti sospetti e coordinare le pattuglie, le squadre speciali dei carabinieri della compagnia di Ostia e del gruppo Api, quello del primo intervento, a controllare piazza Gasparri, via Marino Fasan e viale Vasco de Gama. Poi i posti di blocco e i le unità cinofile. Giornata di maxi controlli sul litorale. Una operazione svolta nel quadro delle linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dello Stato nelle zone più sensibili del litorale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
