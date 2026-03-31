Insetti e alimenti scaduti controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere | Irregolarità in 4 su 10

I Nas hanno effettuato controlli su più di 500 mense ospedaliere in tutto il Paese, riscontrando irregolarità in circa il 40% delle strutture. Le criticità segnalate riguardano principalmente problemi di conservazione degli alimenti, presenza di insetti e contaminazioni alimentari. Le verifiche sono state condotte per accertare la conformità delle procedure igienico-sanitarie adottate nelle mense delle strutture sanitarie pubbliche.

Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati, infestazioni di insetti e contaminazioni. Scattati subito sequestri, sanzioni amministrative e denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mense da incubo negli ospedali; Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mensa da incubo in un ospedale napoletano; Sicurezza alimentare, il blitz dei Nas nelle mense ospedaliere: irregolare quasi una struttura su due. Insetti, cibi scaduti e vassoi contaminati: mense da incubo negli ospedaliI carabinieri hanno passato al setaccio centinaia di strutture: quattro su dieci sono risultate irregolari con rischi per la salute dei pazienti ... today.it Avanzi di cibo, umidità e sporcizia costituiscono l'habitat naturale di questi insetti: ecco cosa fare per evitare di avere "ospiti" indesiderati in casa - facebook.com facebook Oltre 350 studenti stamattina al Teatro Santa Giulia a #Brescia per lo spettacolo “CREATURE. Di piante, insetti e umano cuore”. La rappresentazione è stata offerta con l’intento di avvicinare gli #studenti alle discipline #STEM. Info qui: confindustriabrescia.it/co x.com