Insetti e alimenti scaduti controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere | Irregolarità in 4 su 10

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Nas hanno effettuato controlli su più di 500 mense ospedaliere in tutto il Paese, riscontrando irregolarità in circa il 40% delle strutture. Le criticità segnalate riguardano principalmente problemi di conservazione degli alimenti, presenza di insetti e contaminazioni alimentari. Le verifiche sono state condotte per accertare la conformità delle procedure igienico-sanitarie adottate nelle mense delle strutture sanitarie pubbliche.

Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati, infestazioni di insetti e contaminazioni. Scattati subito sequestri, sanzioni amministrative e denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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