Controlli dei Nas in 558 mense ospedali | quasi la metà irregolari

Tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Nas hanno effettuato controlli in 558 mense ospedali. Quasi la metà di queste strutture ha presentato irregolarità nelle procedure di preparazione e conservazione del cibo. I controlli hanno portato alla segnalazione di diverse violazioni di norme igienico-sanitarie, con alcune strutture che sono state soggette a sanzioni o chiusure temporanee.

Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute ( Nas ) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. Nel corso dell’attività ispettiva sono state complessivamente controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti e le irregolarità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Controlli dei Nas in 558 mense ospedali: quasi la metà irregolari Articoli correlati Leggi anche: Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Leggi anche: Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10 Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Controlli Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in oltre 4 strutture su 10; Controlli Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità in 4 su 10; Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: quattro su dieci sono irregolari; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22. Insetti e alimenti scaduti, controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere: Irregolarità in 4 su 10Controlli dei Nas in oltre 500 mense ospedaliere sul territorio nazionale: emerse irregolarità in 4 strutture su 10, tra cibi mal conservati, infestazioni ... fanpage.it Controlli NAS, interdetta mensa ospedaliera di Taranto - facebook.com facebook Sanità, controlli dei Nas in 558 mense di ospedali: irregolarità nel 42,7% dei casi. Oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti. Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo 2026, i Carabinieri per la Tutela della Salute (N x.com