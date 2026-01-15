Un nuovo weekend in piazza con il mercatino solidale della Croce rossa

Il mercatino solidale della Croce Rossa torna a Ravenna, in Piazza San Francesco, dal 16 al 18 gennaio. L’appuntamento, aperto dalle 9:30 alle 18, offre prodotti di solidarietà e attenzione sociale. Un’occasione per sostenere le iniziative dell’associazione e contribuire alla comunità locale.

Con il nuovo anno torna puntuale in Piazza San Francesco a Ravenna, nei giorni venerdì 16, sabato 17 e domenica 18, dalle 9:30 fino alle 18, il “Mercatino solidale”. I volontari e le volontarie di Croce rossa del Comitato di Ravenna saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro. L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio a opera dei volontari e volontarie della Cri. Si ricorda, inoltre, il “mercatino solidale permanente”: ogni martedì del mese dalle 9:30 alle 17 in Via Guaccimanni, 19. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

