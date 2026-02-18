Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. L’uomo si è avvicinato al bambino e alla sua famiglia urlando: «Questo non è figlio tuo, dammelo!». I carabinieri sono intervenuti subito e hanno arrestato il sospetto. Il bambino non è rimasto ferito durante l’episodio.

Arrestato dai carabinieri un 45enne, che avrebbe tentato di rapire un bambino in supermercato. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli. Pochi giorni fa un analogo episodio era accaduto a Bergamo. I carabinieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto il supermercato Md di via Atellana, dove poco prima due donne erano con i loro bambini per fare la spesa. Stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo, un 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti, si è avvicinato a loro. "Questo non è tuo figlio, dammelo!", avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni, tentando di prenderlo in braccio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Questo non è figlio tuo, dammelo!". Cerca di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato: arrestato un 45enne a Caivano

“Non è tuo figlio, dammelo”: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti.

Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo», arrestato un 45enneUn uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino di cinque anni al supermercato di Napoli, urlando “Questo non è tuo figlio, dammelo!” mentre cercava di portarlo via.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.