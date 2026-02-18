Questo non è figlio tuo dammelo! Cerca di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato | arrestato un 45enne a Caivano
Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. L’uomo si è avvicinato al bambino e alla sua famiglia urlando: «Questo non è figlio tuo, dammelo!». I carabinieri sono intervenuti subito e hanno arrestato il sospetto. Il bambino non è rimasto ferito durante l’episodio.
