Dietro la cattedra il servizio di Report | in classe anche senza abilitazione Il Ministero replica oltre 156.000 assunzioni coperto il 97,3% dell’organico di diritto sui posti comuni e 95,2% di sostegno

Nel servizio di Report del 25 gennaio 2026, viene analizzata la situazione del reclutamento scolastico in Italia, con particolare attenzione alle modalità di assunzione e alle sfide del sistema. Il Ministero dell’Istruzione ha risposto evidenziando le recenti assunzioni e le coperture organiche raggiunte, sottolineando l’impegno nel garantire continuità e qualità all’interno delle scuole. Una panoramica sulla realtà quotidiana del personale docente, tra norme, opportunità e criticità.

Il programma Report, nella puntata di oggi 25 gennaio 2026, ha dedicato un'inchiesta alla realtà quotidiana del reclutamento scolastico, scegliendo di raccontarla dall'interno. l servizio – intitolato Dietro la cattedra – si è concentrato sulla pratica degli interpelli, una procedura che consente agli istituti scolastici di pubblicare bandi per l'assegnazione di supplenze, spesso brevi. Chi si candida può essere convocato anche con titoli minimi: nel caso specifico, è bastata una laurea triennale in filosofia per ottenere una giornata di lezione. L'esperimento ha voluto mostrare le modalità con cui si entra in classe, spesso senza abilitazione, e il contesto di precarietà che caratterizza una parte consistente del personale scolastico.

