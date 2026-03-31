Filippo Nardi ha raccontato di aver trasferito da un anno in Romagna, dove si dedica alla consegna di pizze a domicilio a partire dalle 18 con un furgoncino. Ha spiegato di fare tre lavori per mantenersi, precisando che le persone con ville più grandi non lasciano mance. Ha anche aggiunto di divertirsi quando viene riconosciuto dai clienti durante le consegne.

“Mi sono trasferito da un anno in Romagna, in un posto bellissimo. In attesa di trovare un altro lavoro, consegno pizze e mi diverto quando mi riconoscono. Chi si scandalizza per questa scelta lo fa perché crede che esistano lavori di serie A e di serie B, ma per me è semplicemente lavoro, e va bene così”. Così Filippo Nardi aveva raccontato a Verissimo la sua nuova vita lontana dai riflettori della tv. Ospite a La Volta Buona, l’ex gieffino è tornato a parlare dei tre lavori con cui oggi si mantiene. “Dove abito qui in Romagna ho anche un capannone, quindi ho la possibilità, con tutti gli attrezzi. io adoro fare bricolage. Trovo mobili, li sistemo e poi li regalo o li tengo per me”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla tv alla consegna delle pizze a domicilio: “Ho un furgoncino e inizio dalle 18. Chi ha le ville più belle non lascia mance… Per mantenermi faccio tre lavori”, il racconto di Filippo Nardi

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