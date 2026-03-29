Filippo Nardi, noto per la sua partecipazione a reality show, ha recentemente lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla consegna di pizze. Dopo essere stato concorrente squalificato al GF e successivamente rientrato nella Casa del GF Vip, ha deciso di cambiare strada e lavorare come consegnatario, dichiarando di guadagnare di più rispetto alla sua precedente attività di opinionista in televisione.

Filippo Nardi concorrente squalificato al GF e poi tornato nella Casa al GF Vip, oggi si è dato ad altro. Era stanco di guadagnare poco perché tutto finiva in tasse e agenzia e allora ha deciso: la sera consegna le pizze. “ Oggi ho fatto 140 chilometri ”, confida in una recente intervista. “Ho fatto per due anni il capo della comunicazione di un’azienda a Roma. Poi finito il contratto sono tornato a vivere in campagna e, in attesa di trovare un lavoro nel mio settore, mi sveglio prestissimo la mattina, faccio dei lavoretti e restauro mobili per amici. Faccio anche un programma in una radio locale e la sera consegno pizze ”, svela Filippo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa fa oggi Filippo Nardi? Dalla tv alla consegna delle pizze: “Guadagno più così che come opinionista in tv”

Articoli correlati

Leggi anche: Filippo Nardi a Non è la TV: “Signorini al GF sentenzia sulla vita degli altri, oggi consegno pizze“

Leggi anche: “Oggi per vivere consegno anche le pizze”. Dal successo nella tv italiana alla nuova vita così

Aggiornamenti e notizie su Filippo Nardi

Temi più discussi: Filippo Nardi, la nuova vita lontano dalla tv: Oggi consegno le pizze, mi faccio 140 km al giorno; Filippo Nardi a Non è la TV: Signorini al GF sentenzia sulla vita degli altri, oggi consegno pizze; Grande Fratello Vip, Filippo Nardi cambia vita: La sera consegno pizze; Filippo Nardi: Dopo il Grande Fratello sono tornato in campagna. Mi sveglio prestissimo per fare lavoretti e la sera consegno le pizze.

Cosa fa oggi Filippo Nardi la nuova vita in Romagna tra restauri, radio locali e consegneLa parabola professionale di Filippo Nardi è una delle più sorprendenti tra i volti nati nei reality italiani. Dopo anni trascorsi tra studi televisivi, ... ilsipontino.net

Filippo Nardi, chi sono le ex compagne: un figlio con Benedetta | Cosa fa oggi? Il lavoro nella ristorazioneChi sono le ex compagne di Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello nella 2a edizione? La storia con Veronica, poi l'amore per Benedetta ... ilsussidiario.net

Filippo Nardi è stato ospite della puntata di Non è la Tv L’ex concorrente del Grande Fratello ha ripercorso entrambe le sue esperienze nella Casa, per poi raccontare di cosa si occupa oggi : https://fanpa.ge/26cyl - facebook.com facebook

In diretta con noi Filippo Nardi, scrivete le vostre domande, risponderemo in diretta! x.com