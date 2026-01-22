Crans-Montana il papà di Antonio 16 anni ferito | Quella notte mi ha scritto | Papà vieni sto bruciando Ora ci aspetta una lunga battaglia per la giustizia
Tommaso Lucia, dirigente del Mef, ricorda l’incendio di Capodanno che ha coinvolto suo figlio Antonio, di 16 anni, rimasto ferito e ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e l’impegno per ottenere giustizia, dopo che Antonio ha scritto al padre durante l’incendio, chiedendo aiuto. Un episodio che apre un percorso di ricerca di risposte e responsabilità.
A raccontare l'accaduto al Corriere della Sera è stato lo stesso papà di Antonio, che ha ricordato i momenti terribili per salvare suo figlio e si è soffermato sulla doppia battaglia che li attende: quella del suo ragazzo per la guarigione e quella per la giustizia e il risarcimento dei danni. Antonio, infatti, è salvo per miracolo, è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. È un racconto drammatico quello di Tommaso Lucia. La corsa al locale, il gelo della notte svizzera, le fiamme. «Lo leggo e corro», ha raccontato. Nel frattempo, Antonio stava scappando, investito dalle fiamme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Il papà di Emanuela: "Mi sveglio spesso nella notte e piango. Ora serve giustizia"
Crans-Montana, Chiara aveva solo 16 anni. Il padre: “Ora voglio giustizia”A Crans-Montana, il tragico incidente che ha coinvolto Chiara, 16 anni, ha profondamente colpito la comunità.
Argomenti discussi: Il Papa commosso con i familiari delle vittime di Crans Montana: Signore, perché?; Crans Montana, il Papa riceve i familiari delle vittime: Commosso e sconvolto; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Assurdo che a oggi nessun indagato del Comune. Chi gestiva i controlli?; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Non provo nulla per i coniugi Moretti.
Giovanni Tamburi, l’autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro doloreL’esame svolto dal medico legale Fais è durato oltre quattro ore. Ora la Tac, poi la salma torna alla famiglia Il padre Giuseppe: Più avanti nomineremo un legale ... msn.com
Crans Montana, il papà del ragazzo ricoverato al Niguarda: «Manfredi ci ha detto che ci vuole bene. E che vorrebbe tornare a scuola subito»Il papà di Manfredi Marcucci, il 16enne romano rimasto coinvolto nel tragico incendio: «Non gli abbiamo chiesto nulla» ... msn.com
A Trieste un gesto di bellezza diventa solidarietà: si donano i capelli per realizzare parrucche mediche destinate agli ustionati di Crans-Montana Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wc - facebook.com facebook
Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.