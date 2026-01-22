Tommaso Lucia, dirigente del Mef, ricorda l’incendio di Capodanno che ha coinvolto suo figlio Antonio, di 16 anni, rimasto ferito e ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. La vicenda evidenzia la gravità dell’incidente e l’impegno per ottenere giustizia, dopo che Antonio ha scritto al padre durante l’incendio, chiedendo aiuto. Un episodio che apre un percorso di ricerca di risposte e responsabilità.

A raccontare l'accaduto al Corriere della Sera è stato lo stesso papà di Antonio, che ha ricordato i momenti terribili per salvare suo figlio e si è soffermato sulla doppia battaglia che li attende: quella del suo ragazzo per la guarigione e quella per la giustizia e il risarcimento dei danni. Antonio, infatti, è salvo per miracolo, è ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. È un racconto drammatico quello di Tommaso Lucia. La corsa al locale, il gelo della notte svizzera, le fiamme. «Lo leggo e corro», ha raccontato. Nel frattempo, Antonio stava scappando, investito dalle fiamme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, il papà di Antonio, 16 anni, ferito: «Quella notte mi ha scritto: Papà, vieni, sto bruciando. Ora ci aspetta una lunga battaglia per la giustizia»

Leggi anche: Il papà di Emanuela: "Mi sveglio spesso nella notte e piango. Ora serve giustizia"

Crans-Montana, Chiara aveva solo 16 anni. Il padre: “Ora voglio giustizia”A Crans-Montana, il tragico incidente che ha coinvolto Chiara, 16 anni, ha profondamente colpito la comunità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il Papa commosso con i familiari delle vittime di Crans Montana: Signore, perché?; Crans Montana, il Papa riceve i familiari delle vittime: Commosso e sconvolto; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Assurdo che a oggi nessun indagato del Comune. Chi gestiva i controlli?; Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Non provo nulla per i coniugi Moretti.

Giovanni Tamburi, l’autopsia: a Crans-Montana è morto per asfissia. Il papà: Ora dovremo seppellirlo una seconda volta, altro doloreL’esame svolto dal medico legale Fais è durato oltre quattro ore. Ora la Tac, poi la salma torna alla famiglia Il padre Giuseppe: Più avanti nomineremo un legale ... msn.com

Crans Montana, il papà del ragazzo ricoverato al Niguarda: «Manfredi ci ha detto che ci vuole bene. E che vorrebbe tornare a scuola subito»Il papà di Manfredi Marcucci, il 16enne romano rimasto coinvolto nel tragico incendio: «Non gli abbiamo chiesto nulla» ... msn.com

A Trieste un gesto di bellezza diventa solidarietà: si donano i capelli per realizzare parrucche mediche destinate agli ustionati di Crans-Montana Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wc - facebook.com facebook

Crans Montana, retroscena sugli interrogatori dei Moretti: le ipoteche e la licenza pagata 1 franco x.com