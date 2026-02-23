Ho rischiato l' amputazione della gamba ora mi aspetta un anno di recupero

Lindsey Vonn ha rischiato l'amputazione della gamba dopo l’incidente durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. La caduta durante una discesa ha causato gravi danni ai tessuti, portando i medici a intervenire urgentemente. Ora, l’atleta deve affrontare un lungo percorso di riabilitazione di un anno. La sua determinazione nel superare questa fase difficile si fa sempre più evidente. La sua ripresa dipenderà dalla costanza delle cure e dalla forza di volontà.

Un aggiornamento sintetico su Lindsey Vonn, dopo l’incidente che ha coinvolto la campionessa durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. L’annuncio ufficiale arriva da un post social, secondo cui la sportiva è stata dimessa dall’ospedale in Colorado dove ha seguito gli ultimi interventi chirurgici. L’esito della fase acuta ha permesso di avviare la riabilitazione e di guardare con attenzione ai passi successivi per tornare a muoversi con supporti diversi. L’informazione conferma una gestione medica complessa ma controllata e pone l’accento sui tempi previsti per il recupero. La dimissione segue quasi due settimane di degenza durante le quali sono stati eseguiti interventi mirati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lindsey Vonn: “Ho rischiato l’amputazione della gamba, ora un anno per recuperare”Lindsey Vonn ha annunciato su Instagram di aver rischiato l’amputazione della gamba, dopo una caduta durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Vonn dimessa dall'ospedale: "Ho rischiato che mi amputassero la gamba, ci vorrà un anno per guarire"Vonn ha lasciato l'ospedale dopo un grave infortunio alla gamba durante una discesa olimpica, causato da un rischio di amputazione.

